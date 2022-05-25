РФ не раз атаковала Одессу и область с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Одессе и области сохраняется угроза ракетных ударов. Также нестабильной остается ситуация в граничащем с ней непризнанном Приднестровье.

Следите за происходящим в Одессе и области в среду, 25 мая 2022 года:

03:40 По данным ОК "Юг", в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая - в регионе продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

В частности, их результатом, в том числе, стало разоблачение службой безопасности жителя региона, который открыто проводил пророссийскую пропаганду в соцсетях.

Мужчина в своих постах дискредитировал Вооруженные Силы Украины и открыто поддерживал кровавую войну, которую Россия ведет против Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

"В количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 больших десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Черного моря. Между тем черноморские моряки, участвующие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи из - за аварийного состояния кораблей", - сообщил Назаров.

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