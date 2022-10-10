Последствия устанавливаются.

Сегодня ночью российские оккупанты совершили новую атаку по Запорожью, зафиксировано около десяти прилетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Очередная вражеская атака! Пребывайте в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности. Помогаем друг другу", - сообщил он.

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Россия терроризирует Запорожье: что известно

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Уже 6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты снова нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам города. Погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. На местах продолжаются поисковые работы.

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