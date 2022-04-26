В Попасной на Луганщине в результате обстрела российских оккупантов обрушился многоквартирный дом, три человека погибли.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Они прятались в подвале от русских снарядов. Но именно в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытия до самого подвала. Людей завалило", - отметил он.
По словам Гайдая, в результате удара многоэтажка загорелась.
"Спасателям удалось потушить пламя, однако три человека, которые там находились, были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила", - добавил председатель ОВА.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине до сих пор остаются 60 тысяч жителей. ОВА призывает жителей области временно покинуть регион ведь в ближайшее время ожидают нового наступления русских.