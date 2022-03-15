Поиски продолжались почти три дня.

После обстрела школы в с. Зеленый Гай на Николаевщине из-под завалов достали 3 пострадавших и тела 7 погибших людей.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, завершены работы по ликвидации последствий разрушения здания школы в с. Зеленый Гай Шевченковской территориальной общины, произошедшего в результате вражеского авиаобстрела со стороны оккупантов 13 марта в 07:40.

"По состоянию на 13:00 15 марта поисково-спасательные работы завершены. Из-под завалов спасатели ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали 3 пострадавших и тела 7 погибших людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС для ликвидации последствий привлекалось 4 единицы техники и 20 человек.

Как сообщал УНИАН, руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким рассказал, что в обороне Николаева планируют применить новые подходы.

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