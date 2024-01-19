Также оккупанты сбросили взрывчатку на аварийную бригаду водоканала.

В Херсоне из-за обстрела российских оккупантов погибла местная жительница, ранение получил 16-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Россияне ударили по жилым домам в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела в собственной квартире погибла 50-летняя женщина. Мои соболезнования близким и родным погибшей ... также осколочные ранения получил 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказал чиновник.

Как уточнил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, областной центр обстреляли захватчики с временно оккупированного левого берега. Во время этого обстрела был поврежден четырехэтажный дом, в нем погибла женщина. Подросток получил тяжелую травму. Сейчас он госпитализирован. "У ребенка травмирована левая нога. Медики готовят раненого к срочной операции", - подчеркнул Мрочко.

Видео дня

Кроме того, в пригороде Херсона на аварийную бригаду коммунального предприятия "Херсонский водоканал" россияне сбросили с дрона взрывчатку. В результате атаки поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия. По предварительным данным, раненых среди работников нет.

Обстрелы Херсонщины: последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне захватчики применили двенадцать дронов FPV и в четыре раза увеличили интенсивность сбросов осколочных боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов других модификаций.

Известно, что по Херсону из артиллерии ударили восемь раз. Также под российским обстрелом оказались Новотягинка, Ромашково, Тягинка, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. В результате атак погибли два человека, еще трое получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: