Также враг обстрелял Херсон.

Дронами и из артиллерии российские оккупанты атаковали Станислав в Херсонской области. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что враг целенаправленно бил по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи.

"В результате сброса боеприпасов из БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорую".

"В полночь российские военные били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине", - сказано в сообщении

Также в полиции отмечают, что Херсон оккупанты обстреливали круглосуточно. "Враг подло целился по жилым кварталам, в который раз повреждены контактная троллейбусная линия и газопровод", - сказано в сообщении.

Круглосуточно на местах российских атак работали полицейские, спасатели и бригады медицинской помощи.

Обстрелы Херсона россиянами - детали

Как сообщал УНИАН, оккупанты ежедневно обстреливают Херсон и область. 7 января оккупанты, несмотря на то, что празднуют Рождество, обстреляли дома и рынок в Херсоне и церковь вблизи областного центра.

Тогда глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия несколько часов непрерывно обстреливала жилые кварталы Херсона. Били по одному из рынков и жилых домах, погибли двое херсонцев, а еще два человека попали в больницу с ранениями.

Также Херсонская областная государственная администрация сообщила, что российская армия обстреляла церковь в селе Садовое вблизи Херсона. Пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение брюха, пострадавшего госпитализировали.

Вас также могут заинтересовать новости: