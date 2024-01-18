На левом берегу группировка врага стала меньше на десятки оккупантов, 13 орудий и 18 единиц автомобильной техники.

На Левобережье Херсонщины ВСУ пустили на лом вражескую РЛС "Каста", которая распознает цели на малых высотах. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ провели максимально эффективную контрбатарейную борьбу на левобережье Днепра.

В частности, уничтожена мобильная радиолокационная станция "Каста-2Е", которая считается одной из лучших РЛС противника. Также уничтожено место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт врага.

"За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 45 оккупантов, 13 пушек, 4 танка, 18 единиц автомобильной техники и четыре БпЛА, из которых два - ударные "Ланцеты", один FPV, а - также разведывательный "Мерлин", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на лом пущены четыре антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи, камера видеонаблюдения и лодка противника.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов и возобновляют активность авиации.

В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг нанес удар крылатой ракетой типа Х-31П в направлении Криворожья – к счастью, ракета потеряла боевую способность в воздухе. Также агрессор нанес авиационный удар с применением 7 управляемых авиабомб по Змиевке, Красному Маяку и Тягинке Херсонской области.

"Как и в предыдущие дни не прекращается дроновый террор мирного населения Правобережья. Оккупанты применили двенадцать FPV-дронов и на фоне улучшения погодных условий увеличили в четыре раза интенсивность сбросов осколочных боеприпасов с БпЛА других модификаций", - рассказали в Силах обороны.

В частности, зафиксировано 46 таких случаев по 12 населенным пунктам: Дмитровке, Станиславу, Бериславу, Веселому, Береговому, Ромашковому, Тягинке, Антоновке, Садовому, Золотой Балке, Качкаровке на Херсонщине и по Солончакам на Николаевщине. В результате, ранены четыре гражданских лица. Повреждены админздание и частный дом.

Также восемь раз враг ударил артиллерией по Херсону. Также были обстреляны Новотягинка, Ромашково, Тягинка, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской. В результате артиллерийских обстрелов погибли два гражданских человека, еще трое ранены. Повреждены пять многоэтажек, около десятка частных домов, три автомобиля, гаражи, газопровод и участок теплоснабжения.

По данным ВСУ, в Черном море корабельная группировка РФ сейчас развернута в количестве шести боевых единиц, среди которых остаются два ракетоносителя, снаряженных 16 "Калибрами". В Азовском море наблюдение надводной обстановки осуществляет один вражеский корабль.

Ситуация в Черном море

Напомним, вчера вечером в Черном море было зафиксировано присутствие еще одного ракетоносителя РФ. Говорилось, что в Черном море постепенно утихает шторм и вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним надводным ракетоносителем - к фрегату "Адмирал Макаров" добавился малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Общий залп ракет типа "Калибр" - 16 единиц.

Справка УНИАН. Каста-2Е2 (39н6) - российская подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора режима дежурства. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах, их трассовых характеристик и выдачи их координат и параметров движения на системы управления ПВО, ВВС и военного ПВО.

При этом одновременно на двух потребителей по радиоканалам и/или кабельной линии связи, а на еще одного - с цифро-аналоговым сообщением. Третья координата (высота полета цели) оценивается на основе обнаружения цели в нижнем луче, в верхнем луче или обоих. Точность оценки высоты полета истребителя (в среднем для всех высот и дальностей) - 900 м. Может также использоваться как РЛС управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.

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