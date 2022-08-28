Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа, подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал попыткой шантажа вечерний обстрел российскими войсками города-спутника ЗАЭС Энергодара.

Об этом говорится в Telegram Ермака.

"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа", - отметил он. Відео дня:

Как писал УНИАН, вечером в воскресенье мэр Энергодара сообщил об обстреле жилых районов города. По словам местных, огонь велся самими россиянами. Сейчас в обстреле кремлевская пропаганда обвиняет Украину.

Энергодар находится под оккупацией. Также с начала марта Россия контролирует Запорожскую АЭС. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов.

По данным The Wall Street Journal, они содержат на территории электростанции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

По данным украинской разведки, российские захватчики осуществляют последние приготовления для подключения Запорожской АЭС к своей сети.

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