Во дворе одного из домов горят автомобили.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что российские оккупанты обстреливают два микрорайона Энергодара.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны - обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по улице Воинов-Интернационалистов! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - подчеркнул мэр.

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Он добавил, что в соседних домах местами выбило стекла. Также есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

"Придерживайтесь правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" - обратился Орлов к жителям города

Как сообщал УНИАН, Энергодар находится под оккупацией. Также с начала марта Россия контролирует Запорожскую АЭС. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и даже повредили ряд объектов.

По данным The Wall Street Journal, они содержат на территории электростанции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

По данным украинской разведки, российские захватчики осуществляют последние приготовления для подключения Запорожской АЭС к своей сети.

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