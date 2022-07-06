По данным издания, россияне содержат на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

Российско-оккупационные войска фактически превращают захваченную Запорожскую АЭС и, по совместительству, крупнейшую в Европе атомную электростанцию в военную базу вблизи фронта и используют ее в качестве щита.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Отмечается, что позиции ВСУ находятся в 4 км от АЭС на противоположном берегу Днепра, однако учитывая неотъемлемую опасность артиллерийских боев вокруг действующих ядерных реакторов, украинские военные бессильны что-либо предпринять.

По данным WSJ, в июне россияне развернули на территории объекта "Смерчи", "Грады", танки и бронетранспортеры. В то же время земля вокруг станции порезана траншеями, а старшие специалисты российской государственной корпорации "Росатом" обустроили свою базу в охраняемом бункере под АЭС.

"Похоже, что это одна из тактик россиян – взять объект критически важной инфраструктуры и использовать его в качестве щита", – говорит бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Мы не собираемся штурмовать станцию. Единственный способ – окружить ее, захватить прилегающие районы и требовать от оккупантов уйти.

Журналисты WSJ пообщались также с сотрудниками Запорожской АЭС и их семьями. Они опасаются, что растущая милитаризация станции может привести к новой аварии всего в 300 милях от Чернобыля, места самой страшной ядерной катастрофы в истории.

В прошлую среду украинская "Энергоатом", которая до сих пор управляет АЭС, сообщила, что российские войска угрожают осушить охлаждающие бассейны, чтобы найти оружие, которое, как они подозревают, спрятали под водой бойцы украинского сопротивления.

По данным издания, это может стать серьезной проблемой для АЭС, которая нуждается в постоянном потоке фильтрованной воды для охлаждения своих реакторов и отработавших топливных стержней.

Захват Запорожской АЭС

Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС еще с начала марта. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

По информации "Энергоатома", оккупанты готовят серьезную провокацию на объекте, чтобы обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них "признания".

Также военная разведка Украины предупреждала, что из-за оккупантов безопасная работа Запорожской АЭС оказалась под угрозой. На предприятии возникла нехватка расходуемых материалов и запчастей, которые применяются в обслуживании.

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