С начала суток боевики 9 раз вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил и дважды обстреляли гражданские объекты.

Сегодня на востоке Украины в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

В сообщении сказано, что с начала суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 - по позициям украинских защитников и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что на Приазовье, неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Кроме того, неподалёку от Водяного противник дважды осуществил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали ответный огонь.

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Также отмечается, что вооруженные формирования РФ «с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территорией, так и над территорией подконтрольной правительству Украины».

Кроме того, в штабе добавили, что российско-оккупационные войска продолжают проводить учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации ситуации.

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Автор: Надя Пришляк