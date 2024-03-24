Количество добровольцев, которые становились на защиту своего города от российских оккупантов, превысило все ожидания.

Офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Вито" рассказал детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова и "план Буданова".

Как отметили в ГУР, об этом он рассказал эксклюзивно для проекта "Храбрые сердца", отметив, что прибыл в Харьков еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения - готовиться к обороне города и области", - сказал "Вито".

Видео дня

Все было заранее спланировано, отмечают в разведке. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", - рассказал Буданов.

Отмечается, что "Вито" - один из офицеров, который реализовывал план подготовки к обороне Харькова.

"План Буданова" - он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались - и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", - вспомнил офицер.

По его словам, количество добровольцев, которые становились на защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания - привезенного оружия не хватало.

"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", - добавил "Вито".

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан высказал мнение, что российские оккупационные войска могут планировать большое наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тыс. оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

Собранные силы противник также может применить только на Луганщине - эта группировка может попытаться вытеснить Силы обороны Украины за реку Оскол и Северский Донец. Тогда противник оккупирует Луганскую область и часть Харьковской. Впрочем, этот сценарий возможен только в одном случае - если все 100 тыс. оккупантов, которых сейчас собирают, выживут и не будут использоваться для компенсации потерь.

На днях американские аналитики заявили, что не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова. В ISW отметили, что подобная наступательная операция была бы очень амбициозным проектом. Это заставило бы оккупантов долго передвигаться по открытой местности, что не делалось с начала вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: