В результате вражеского дронового удара по областному центру в трехэтажном здании возник пожар.

В Харькове во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что в полночь в результате вражеского дронового удара по городу произошел пожар в трехэтажном здании на площади 150 кв. м. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА. "В результате пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

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Возможно ли российское наступление на Харьков и другие важные новости - это стоит знать

Напомним, в конце февраля мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что есть определенное волнение насчет возможного наступления россиян на областной центр.

Вчера, 22 марта, россияне массированно атаковали Украину ракетами и "Шахедами", в результате чего были зафиксированы попадания в нескольких городах. Одной из целей российских атак стала Днепровская ГЭС.

Вчерашняя ракетная атака россиян по Харькову стала самой мощной с начала полномасштабной войны. По словам городского головы Игоря Терехова, враг сбросил на Харьков более 20 ракет, в результате чего город был полностью обесточен. В результате обстрела не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт.

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