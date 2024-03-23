Подобная наступательная операция была бы очень амбициозным проектом.

Американские аналитики не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова.

Как сообщается в отчете ISW, россияне выделили минимальные силы для защиты своих международных границ, но этих сил недостаточно для операции в Украине. Таким образом в Институте изучения войны прокомментировали надежды официальных лиц в РФ, что увеличение войск позволит окружить Харьков.

По этой версии, мобилизованные во время весеннего призыва и "некомпетентные" резервисты якобы будут отправлены на южную границу России для выполнения вспомогательных функций или в качестве пограничных войск, чтобы более опытных военных направить к украинскому городу. В частности, источники в путинской администрации сообщили изданию "Верстка", что для этого РФ нужно 300 тысяч солдат. Якобы россияне надеются захватить Харьков, не превращая его во "второй Мариуполь".

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В ISW отметили, что подобная наступательная операция была бы очень амбициозным проектом. Это заставило бы оккупантов долго передвигаться по открытой местности, что не делалось с начала вторжения.

По словам аналитиков, сейчас захватчики наступают вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, чтобы выйти к реке Оскол в Харьковской области. Но даже в случае успеха, перспективы продвижения россиян в Харьковскую область с восточного берега водоема являются такими же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не сложнее.

"Российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова. Озвученный план мобилизации 300 тысяч новых военнослужащих, может позволить российским войскам высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет путем наступательных операций на тех участках фронта, которые российское военное командование считает приоритетными в течение более чем полуторагодичной кампании в Украине", - указывают эксперты в своем отчете.

Ранее в ISW рассматривали вероятность того, что россияне могут пойти на операции вдоль границы с Харьковщиной, чтобы оттянуть и сковать ВСУ. Это могло бы стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить наши войска от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от российской наступательной операции вдоль оси Харьков - Луганщина.

Атаки РФ на Харьков

Вчера УНИАН со ссылкой на российские СМИ сообщал, что Минобороны РФ хочет набрать в войска 300 тыс. человек для наступления на Харьков и его окружения. Осаждать крупнейший город на востоке Украины - Харьков - отправят тех, кто сейчас "прикрывает" границы от обстрелов ВСУ под Белгородом и Курском.

При этом военный обозреватель Александр Коваленко заявлял, что у российской армии недостаточно личного состава и боевой техники для захвата Харькова или даже Сум.

"Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ (российским оккупационным войскам - УНИАН) необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс. тел, с задачей хотя бы окружения города и абсолютно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боев", - поясняет Коваленко.

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