Свитан отметил, что в связи с рейдами российских добровольческих сил на территорию РФ у Кремля появилась новая проблема.

Российские оккупационные войска могут планировать крупное наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

Такое мнение высказал военный эксперт, лечик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В эфире "24 канала" он предположил, что россияне могут попытаться выйти на админграницы нескольких областей Украины. По его мнению, сначала враг будет наступать на Луганщине, далее будет пытаться полностью оккупировать Донецкую и Запорожскую области, а затем – Херсонскую.

"Выполнить это дополнительной 100-тысячной группировкой невозможно", – добавил Свитан.

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Собранные силы враг также может применить только на Луганщине – эта группировка может попытаться вытеснить Силы обороны Украины за реку Оскол и Северский Донец. Тогда противник оккупирует Луганскую область и часть Харьковщины. Однако этот сценарий возможен только в одном случае – если все 100 тысяч оккупантов, которых сейчас собирают, выживут и не будут использоваться для компенсации потерь.

К тому же, в связи с рейдами российских добровольческих сил на территорию РФ у Кремля появилась новая проблема – у Москвы нет ресурсов, чтобы закрыть тот фронт, который формируется на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями. Вполне вероятно, что часть из этих 100 тысяч будут разворачивать именно на этих участках.

"Для нас это очень выгодно. Мы растянем фронт и попробуем его развернуть: с направления запад – восток, то есть Херсон – Купянск, на север – юг, то есть Черниговщина – Харьковщина. Такая задача перед нами стоит. Мы ее выполняем. Нам помогают национальные формирования тех государств России, на которые она будет распадаться", – констатировал Свитан.

Война в Украине: ситуация на передовой

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения с противником. Больше всего вражеских атак Силы обороны зафиксировали на Новопавловском направлении, где оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

В то же время на Авдеевском направлении отражено 9 атак противника, на Лиманском 6, а на Бахмутском – 11.

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