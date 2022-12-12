Танкостроение в Украине всегда опережало российское, отметил обозреватель.

Военный эксперт Александр Коваленко высказался о будущем украинского военно-промышленного комплекса и танкостроения, которое он, в частности, видит в развитии проекта боевого танка Объект-477А1 "Нота".

Эксперт напомнил, что в 2018 году в "Укробронпроме" заявляли, что "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" ведет работы по созданию перспективного танка нового поколения, с новым моторно-трансмиссионным отделением, новой системой вооружений, защитой и системой управления огнем, а также с сокращенным количеством членов экипажа.

По словам Коваленко, также указанный танк должен был обладать 1500 сильным двигателем 6ТД-3 и 152-мм пушкой 2А73 либо ЛП-83, размещенной на необитаемой башне.

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"Проблема "Ноты" в бытность работы над ней заключалась в том, что для своего времени она была слишком передовой и в полной мере автоматизировать все задуманные процессы, не удавалось, а после распада СССР… Ну, вы поняли – отсутствие финансирования и технологий. В современных условиях, в перспективе, оставляя неизменной основу танка, "Укробронпром" может его полностью переоснастить, начиная от ствола и заканчивая электронной начинкой. Фактически, имея собственные ресурсы и доступ к западным технологиям, мы сможем производить уникальный танк, созданный, а точнее, модифицированный, согласно стандартам НАТО", – отметил эксперт.

Коваленко считает, что танкостроение в Украине всегда опережало российское.

Сколько танков осталось у России

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщал, что пв России уже не существует производства новых танков Т-90. Есть только модернизация старых машин.

Он отмечал, что на момент вторжения в Украину у армии РФ было от 2600 до 3300 боеспособных танков. За девять месяцев украинские защитники уничтожили до трех тысяч российских танков, и в связи с этим Кремль вынужден снимать технику с хранения и консервации.

Сообщалось, что у РФ на хранении есть около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62.