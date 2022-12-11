Бахмут – это единственное направление, на котором российские войска сейчас могкт реализовывать тактику огневого вала, отметил обозреватель.

Украинский город Бахмут в Донецкой области становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии российских войск во всей зоне боевых действий.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вокруг Бахмута российские войска используют артиллерии 152-мм САУ "Мста-С" с СОУ "Успех-С", РСЗО "Ураган", 152-мм САУ "Гиацинт-С", 240-мм "Тюльпан". Кроме того, по его информации, в данный район прибыли подразделения 31-й ОДШБр и 76-й ДШД и появились, соответственно, 2С9 и 2С9М 120-мм САУ "Нона-С".

"В этой всей истории с насыщение есть одно очень существенное "НО". Вы, конечно, можете натащить 100500 стволов, но сможете ли вы эти стволы обеспечить боекомплектом, чтобы совершить 100500 выстрелов? Бахмут – это единственное направление, на котором российские войска сейчас могкт реализовывать тактику огневого вала. Но, реализуют они её не 24/7, а с паузами. Обстрелы волнообразные и не постоянные. То есть, огневой вал полноценно не обеспечивается, а стволы простаивают", – отметил Коваленко.

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По его словам, насыщение артиллерией и ее неэффективное использование приводит к тому, что ВСУ ее "перемалывают" еще более эффективно. В итоге, как добавил эксперт, Бахмут сейчас на себя не просто стягивает живую силу врага, сковывая его, но и решает, как минимум, четыре задачи:

концентрирует значительную часть артиллерии в одной локации, минимизируя её присутствие на других участках;

продолжает истощение российского боекомплекта для ствольной и реактивной артиллерии;

увеличивает локально износ стволов всех типов и калибров российской артиллерии;

позволяет локализовано уничтожать российскую артиллерию, сконцентрированную в пристрелянной и простреливаемой зоне.

Бахмут: ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что Россия сконцентрировала основные свои силы на Донбассе. Ежедневно россияне атакуют города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, пгт Великая Новоселка, села Бердычи, Каменка, Дружба.

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, россияне главные свои усилия сосредоточивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там ежесуточно происходят атаки, штурмовые действия, противник использует все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня и авиацию.

Тем временем, по прогнозам аналитиков, российский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров "ДНР" и ветеранов из-за неспособности своей армии войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.