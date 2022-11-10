Украина будет обеспечена публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи.

Еще 1570 станций Starlink от Польши уже прибыли в Украину.

"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает - в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи", - сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Федоров отметил, что также часть терминалов будет передана гражданским администрациям на деоккупированные территории. "Кроме того, обеспечим Старлинками "Укрзализныцю", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет", - добавил он.

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Федоров отмечает, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из них 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.

"Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи. Спасибо польскому правительству за постоянную поддержку и группе логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину", - написал он.

Станции Starlink в Украине: что известно

До конца месяца в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ к Интернету на случай отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink от Илона Маска.

Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля. Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале.