Йенс Столтенберг отметил, что Альянсу необходимо подготовиться к "долгому пути" в Украине

Страны Североатлантического альянса исчерпали большую часть своих запасов вооружения, в связи с этим возникла необходимость нарастить их производство. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс должен активизировать свой потенциал для долгосрочной поддержки Киева.

По данным CBC, генсек НАТО отметил, что странам Альянса необходимо подготовиться к "долгому пути" в Украине. При это он предупредил, что придется заплатить определенную цену за укрепление обороноспособности Украины, в том числе стоит ожидать более высоких цен на энергоносители и других экономических последствий.

"Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью – каждый день, и мы обязаны их поддерживать", – подытожил Столтенберг.

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Позиция НАТО по войне Украины - что известно

Страны Североатлантического альянса с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Помощь оказывается как военная, так и гуманитарная. ВСУ получают современное вооружение для защиты Украины от российских оккупантов, а также проходят обучение на иностранных базах.

При этом бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 7 августа указал, что Российская Федерация уже использовала уже около половины своих тренированных военных и оружия.

В то же время исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что у стран НАТО ситуция с вооружением не очень хорошая. По ее словам, Запад не готовился к войне, поэтому теперь компании по производству оружия ждут "четкого сигнала о спросе" от правительств, чтобы понять, сможет ли военная промышленность и в дальнейшем обеспечивать нужные темпы поставок вооружений.

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