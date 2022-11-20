Ночью оккупанты наносили удары из реактивной системы залпового огня по акватории и населенному пункту Очаковской громады.
В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, подробная информация уточняется, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
"С 04:16 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады...", - написал он.
Ким добавил, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли "относительно спокойно".
Ситуация в Николаевской области во время войны с РФ - важнейшие новости
Противники уже не раз обстреливали населенные пункты региона, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.
Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце лета. В результате контрнаступления уже была освобождена, в частности, почти вся Николаевская область.
10 ноября сообщалось, что наши защитники взяли под контроль город Снигиревка. Нардеп Роман Костенко сообщил, что это последний город, который находился под вражеским контролем в Николаевской области.
В регионе под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, она находится между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.