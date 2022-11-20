Враг рано утром обстрелял населенный пункт Очаковской громады.

Ночью оккупанты наносили удары из реактивной системы залпового огня по акватории и населенному пункту Очаковской громады.

В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка, подробная информация уточняется, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"С 04:16 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады...", - написал он.

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Ким добавил, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли "относительно спокойно".

Ситуация в Николаевской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Противники уже не раз обстреливали населенные пункты региона, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце лета. В результате контрнаступления уже была освобождена, в частности, почти вся Николаевская область.

10 ноября сообщалось, что наши защитники взяли под контроль город Снигиревка. Нардеп Роман Костенко сообщил, что это последний город, который находился под вражеским контролем в Николаевской области.

В регионе под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, она находится между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

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