В плен взяты двое военнослужащих РФ.

Защитники Запорожской области за сутки нанесли существенные потери российским оккупантам, уничтожив, в частности, четыре гаубицы.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, защитники Запорожской области за сегодняшние сутки нанесли существенные потери российским оккупантам, а именно: уничтожено 18 военнослужащих Российской Федерации, один бронетранспортер, 8 единиц автомобильной техники, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

Кроме того, взяты в плен двое военнослужащих РФ.

"Враг, понимая, что на суше успеха у него нет, переходит к террористическим действиям с целью запугать местное население, разъединить и уничтожить боевой дух, который присутствует у каждого украинца", - отмечается в сообщении.

Также захватчики продолжают проводить мероприятия по организации скрытой подготовки проведения "выборов" в органы местной власти для создания пророссийских администраций на оккупированных территориях Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, в одной из областей Украины военные успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.