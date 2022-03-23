Дальнейшие атаки могут привести к утечке аммиака.

В Чернигове оккупанты обстреляли пищевое предприятие и повредили аммиакопровод.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Российские оккупанты произвели обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города. В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру", - отметил он.

По словам Чауса, сейчас концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы.

Жертв и пострадавших предварительно нет.

"Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары. Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака", - добавил глава ОВА.

Он отметил, что аммиак – это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта, он легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх.

Что делать в случае выброса аммиака

Выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра; если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, нижних этажах. В помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды); в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный); если чувствуете запах аммиака - дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Как сообщал УНИАН, на заводе химической промышленности"Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.