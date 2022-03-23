Подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно уничтожено ДРГ.

В одной из областей Украины военные успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В одной из областей Украины подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские диверсанты использовали гражданский транспорт различных типов для дальнейшего осуществления в украинских тыловых городах и селах диверсий и провокаций.

Как сообщал УНИАН, украинцам объяснили, чем себя выдают диверсанты и как их можно быстро обнаружить.

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