В одной из областей Украины военные успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В одной из областей Украины подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские диверсанты использовали гражданский транспорт различных типов для дальнейшего осуществления в украинских тыловых городах и селах диверсий и провокаций.
Как сообщал УНИАН, украинцам объяснили, чем себя выдают диверсанты и как их можно быстро обнаружить.