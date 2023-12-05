Активность вражеской авиации возросла до 18 авиаударов за сутки.

На Таврическом направлении российские оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, количество наземных атак врага не уменьшается – за сутки зафиксировано 37 боестолкновений. Также, как отметил Тарнавский, возросла активность вражеской авиации, до 18 авиаударов.

"В частности, враг, после некоторого перерыва, возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. еще семь военнослужащих врага сдались в плен. А общие потери оккупантов в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 428 человек", - заявил командующий.

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В то же время, как добавил Тарнавский, уничтожена 21 единица военной техники противника. В частности, пять ББМ, две артиллерийские системы, 10 БПЛА и две единицы специальной техники. Также уничтожены три склада боеприпасов захватчиков.

Ситуация на фронте-что известно

Как сообщал УНИАН, оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины почти на всех направлениях фронта, в течение минувших суток произошло 73 боевых столкновения. Как сообщает Генштаб ВСУ, больше всего атак российские захватчики провели на двух направлениях - Марьинском и Авдеевском.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В результате ударов уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В частности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса и семь артиллерийских средств российских оккупантов.

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