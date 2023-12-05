В результате ударов пострадали гражданские люди.

В ночь на 5 декабря российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, в результате чего есть пострадавшие гражданские люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

По его информации, оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека. Под вражеский обстрел в Донецкой области попал также город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятий, многоквартирный дом. Никто из людей не пострадал.

В 23:20 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон, в результате чего разрушениям подверглось здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.

На Харьковщине в поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом. Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным сооружениям в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.

Клименко также проинформировал, что продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного ракетой дома в городе Новогродовка Донецкой области. Там накануне спасатели обнаружили тело погибшего 8-летнего ребенка. Судьба еще двух человек остается неизвестной, отметил министр.

Атака РФ дронами в ночь на 5 декабря - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря РФ атаковала Украину ударными БПЛА Shahed-136/131 с двух направлений-Курская область и Приморско-Ахтарск, а также запустил зенитные управляемые ракеты С-300, которые направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего зафиксировано было 17 ударных БпЛА типа Shahed и 6 зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины.

По Новогродовке оккупанты в ночь на 30 ноября нанесли удар ракетами С-300. Попадание было в многоэтажку. Сразу сообщалось о ранении 13-летнего ребенка. Спасатели заявили, что под завалами могут находиться пять человек, в том числе ребенок.

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