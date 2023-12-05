Украинские ракетчики уничтожили почти десяток артиллерийских средств российских оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ. В частности, в результате ударов уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) противника. Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В частности, были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса и семь артиллерийских средств российских оккупантов.

Война в Украине: новости

Оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины почти на всех направлениях фронта, За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Как сообщает Генштаб ВСУ, больше всего атак российские захватчики провели на двух направлениях - Марьинском и Авдеевском.

Видео дня

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: