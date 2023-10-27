Вражеский беспилотник попал в объект инфраструктуры.

По Николаевской и Херсонской областям этой ночью российские оккупанты двумя волнами запускали дроны-камикадзе - 5 из 6 дронов сбито.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Враг снова испытывал нас дроновыми атаками. При чем, очевидно, это было подыскивание новой тактики", - сказала Гуменюк.

По ее словам, враги "пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен". "Дважды враг атаковал южные регионы. По 3 дрона были направлены. То есть, общее количество - шесть, и пять из них были уничтожены", - добавила она.

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В частности, два вражеских дрона уничтожены на Николаевщине и три - на Херсонщине. "К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализован, и спасатели работают. Главное, что люди не пострадали", - сказала Гуменюк.

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram, шесть ударных беспилотников типа Shahed россияне запустили из района Приморско-Ахтарск. Также захватчики нанесли удар одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

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Как сообщал УНИАН, в течение четверга, 26 октября, Силы обороны фиксировали повышенную активность беспилотной разведки со стороны российских оккупационных войск. Это было неким предвестником того, что враг готовит новый обстрел.

Стоит отметить, что россияне уже много раз запускали беспилотники по украинской земле, из-за них есть много разрушений жертв и пострадавших. Защитники Украины успешно борются с дронами противника. По состоянию на 26 октября уничтожено 5 389 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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