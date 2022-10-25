На Запорожском направлении новоприбывшие оккупанты ищут еду и возможность помыться, поделились в Генштабе украинской армии.

Для пополнения состава российских частных военных компаний в Станицу Луганскую привезли очередную партию заключенных из России, а "правоохранителям" запретили их трогать в случае нарушений.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. В частности, во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области мобильные группы задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

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"По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым "правоохранителям" запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников", – говорится в сводке.

Кроме того, для восполнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотично передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Российская мобилизация – что стоит знать

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации военных РФ, которые находятся в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призвать хотят около 300 тыс. человек, однако в росСМИ появилась другая цифра – более 1 млн россиян. Россию массово начали покидать мужчины.

В начале октября Путин "присвоил", в частности, захваченную территорию Луганской области, а позже объявил там так называемое "военное положение".

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября призвал соотечественников, которые осталист на оккупированной территории, не пополнять ряды оккупационных сил.

20 октября Генштаб ВСУ сообщили, что на подконтрольную РФ часть Луганской области прибыли мобилизованные россияне.

Справка УНИАН. Станица Луганская – поселок городского типа в Луганской области. По состоянию на 2001 год население составляло 14 543 человека. В поселке, в частности, работали предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта. В конце февраля 2022 года РФ во время полномасштабного вторжения захватила этот населенный пункт.

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