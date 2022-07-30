В больнице скончались двое мужчин.

Увеличилось количество жертв обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Николаеве в пятницу, 29 июля.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале.

По его информации, стало известно, что в больнице скончались двое мужчин в возрасте 45 и 43 лет.

"Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек", – отметил мэр.

Напомним, рано утром 29 июля, российские военные ударили кассетными снарядами рядом с остановкой общественного транспорта в Николаеве. Сообщалось о пяти погибших местных жителях.

"Российские террористы возвращаются к своей тактике обстрела нашего города. Вспомните, как было в первые месяцы полномасштабного вторжения – ежедневные хаотические удары из РСЗО в дневное время и умышленные убийства николаевцев", – отмечал Сенкевич, призывая горожан не игнорировать сигналы тревоги.

Ночью на 30 июля оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

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