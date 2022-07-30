Российские оккупанты ночью обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.
"По данным военной комендатуры, Николаев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", - отметил он.
Мэр добавил, что в результате обстрела в двух районах пострадали дома: в них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Точный объем повреждений устанавливается.
"Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро - получили ранения", - отметил Сенкевич.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля российские военные обстреляли Николаев, один человек погиб, шестеро - получили ранения. Значительные повреждения получили многоэтажки.
Также 30 июля появилась информация, что на Сумщине мирные жители подорвались на минах - есть погибший и раненые.