Еще 19 человек получили ранения.

Российские военные убили 8 мирных жителей Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.

Он также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Россия ведет медленное наступление на Донбассе, пытаясь продвигаться на Бахмутском и Авдеевском направлении.

После ряда неудачных штурмов Россия, констатировали в Генштабе, имела частичный тактический успех в направлениях населенных пунктов Соледар и Вершина.

Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.

Как сообщал УНИАН, город Бахмут на Донетчине 28 июля российские оккупанты обстреляли четыре раза из реактивных систем залпового огня "Ураган". Известно о по меньшей мере трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов. По предварительной информации, враг применил кассетные боеприпасы.

А утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Одна из ракет попала в здание гостиницы, в результате чего погибли 4 человека, пострадали 5 человек.

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