Городской голова отметил, что снаряды попали в один из районов Николаева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о новых "прилетах" в городе.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали "скорые", - отметил Сенкевич.

По словам председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, россияне ударили рядом с остановкой общественного транспорта. Известно о минимум 5 погибших и 7 раненых.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером враг также обстрелял Николаев. Попадания были во двор частных жилых домов. В результате разрушены три здания. Значительные повреждения получили соседние дома. Также поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения.

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