Сражения на территории завода продолжаются беспрерывно.

Постоянные обстрелы, активный штурм и бои "за забором" — вот так сейчас обстоят дела на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где защитники города держат оборону от превосходящих сил противника.

О текущей ситуации на почти полностью разрушенном промышленном объекте рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Обстрелы и штурм без перерыва. Даже ночью с корректировкой огня с дронов (на видео). Местами боевые действия уже за забором завода", — написал Андрющенко.

По словам советника городского главы, часть Левобережного района от парка "Веселка" снова закрыта для граждан. Только на этот раз людям пришлось эвакуироваться самостоятельно и без предупреждения. Андрющенко подытожил, описав "Азовсталь", как "11 квадратных километров свободы, превращенные в ад".

Новый штурм "Азовстали": что известно

На прошлой неделе украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода. В целом удалось вывезти более ста человек. Они уже прибыли в Запорожье, но еще несколько сотен граждан остаются в бункерах на "Азовстали".

Российские оккупанты начали штурм завода 3 мая. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Украинские защитники пообещали сделать все возможное, чтобы отбить атаку.

Вчера, 4 мая, в СМИ появилась информация о прорыве россиян на территорию "Азовстали". Позже эти сведения подтвердил народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. А советник министра МВД Антон Геращенко рассказал о бывшем работнике завода, который показал оккупантам тоннели, ведущие на территорию "Азовстали".

В вечерней сводке Генштаба украинское командование сообщило, что штурм рашистов не увенчался успехом.

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