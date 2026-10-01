Не iPhone: 'слепой' тест' смартфонных камер определил народного победителя

Лидерами оказались вовсе не флагманы Samsung и Apple.

Специалисты авторитетного немецкого издания ComputerBase подвели итоги большого "слепого" теста камер смартфонов. И лидерами оказались вовсе не флагманы Samsung и Apple.

В слепом тесте, который длился 13 дней, приняли участие 8 современных моделей и один "гость из прошлого". За все время читатели отдали более 8000 голосов, выбирая лучшие фотографии в разных сценах. При этом участники не знали, на какое устройство те были сделаны.

В итоге победителем слепого тестирования стал Xiaomi 17 Ultra – он получил 19,55% от всех голосов. Главным преимуществом устройства оказалась съемка ночью. В этой категории он получил 30% всех голосов, значительно опередив конкурентов.

Видео дня

Второе место в общем зачете занял Huawei Pura 80 Ultra с 13,62% голосов. Он обеспечивает стабильно высокое качество фотографий как днем, так и ночью.

Если рассматривать только фотографии, сделанные при дневном освещении, первое место досталось Sony Xperia 1 VIII. Устройство получило 779 голосов, тогда как Xiaomi отстал всего на два голоса. Однако ночью результат Sony оказался значительно слабее, поэтому смартфон занял третье место с 12,53% голосов.

Далее следуют OPPO Find X9 Ultra (11,59% голосов), Pixel 11 Pro (10,66%), Galaxy S26 Ultra (10,51%), Pixel 6 Pro (8,57), iPhone 17 Pro (7,27%), Motorola Edge 70 Max (5,66%).

Отдельно примечателен результат Motorola Edge 70 Max. В прошлом году предшественник Motorola Edge 60 Pro занял первое место в аналогичном слепом тесте ComputerBase, но в этом году новая модель оказалась на последней позиции.

Напомним, в рейтинге DxOMark iPhone 18 Pro занял второе место, уступив лишь Huawei Pura 80 Ultra. Основным недостатком камеры iPhone 18 Pro назвали телеобъектив и отдельные проблемы с цветопередачей и балансом белого.

Ранее стало известно, что Android-бренды активно готовят смартфоны с фронтальной камерой 100 Мп и квадратным сенсором формата 1:1. Такая конструкция должна составить конкуренцию Apple Center Stage в iPhone.

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