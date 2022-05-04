Пока враг не имел успеха в попытке взять под контроль завод.

Российские захватнические войска предпринимают попытки уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в Facebook.

"Продолжается блокирование и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет", - говорится в сообщении.

Кроме того, противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях", - отмечается в сообщении.

Так, с целью достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

К тому же, враг активизировал задачи ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

Также, на Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

При этом, в течение дня на Лиманском направлении противник осуществлял безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка, но успеха не имели.

На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово, успеха не имеет.

"С целью сковывания действий подразделений сил обороны противник осуществляет обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии соприкосновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. "Враг понес потери и отступил", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, с целью усиления группировки войск противник осуществляет переброску техники и личного состава железнодорожным транспортом.

"На Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота, воздушно-десантных войск, ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создание условий для активизации наступательных действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог", - говорится в сообщении.

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