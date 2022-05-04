Связи с украинскими воинами, которые обороняют объект, пока нет.

Российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и мирные граждане. Сейчас связь с защитниками города отсутствует.

Соответствующей информацией поделилось издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко частично подтвердил информацию СМИ. В прямом эфире национального телемарафона он дал следующий комментарий: "Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей, "Азовсталь". Наши парни боронят эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже гасят по этой крепости".

Новый штурм "Азовстали": что известно

На прошлой неделе украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода. В целом удалось вывезти более ста человек. Они уже прибыли в Запорожье, но еще несколько сотен граждан остаются в бункерах на "Азовстали".

Российские оккупанты начали штурм завода вчера, 3 мая. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Украинские защитники пообещали сделать все возможное, чтобы отбить атаку. Однако с тех пор они не выходили на связь.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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