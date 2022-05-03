"Азов" призывает немедленно эвакуировать гражданских и обещает сделать все возможное для отражения атаки.

Оккупанты продолжают штурм "Азовстали" в Мариуполе, используя ствольную и корабельную артиллерию, сбрасывая сверхтяжелые авиационные бомбы.

Об этом в видеообращении сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар-Калина.

В результате действий захватчиков на территории "Азовстали" погибли двое гражданских женщин. Еще около десяти человек получили ранения различной степени. Сейчас россияне продолжают агрессивно атаковать завод.

"По состоянию на эту минуту продолжается мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с помощью катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода, и доставки их в Запорожье и на подконтрольную Украине территорию. Мариуполь - это Украина", - заявил Калина.

Как сообщал УНИАН, 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с Мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 2 мая заявила, что на "Азовстали" ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы.

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