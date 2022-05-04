Попытки наступления на завод происходят уже второй день, заверил нардеп.

Оккупационные войска России уже на территории "Азовстали". В то же время связь с украинскими защитниками уже восстановлена.

Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода".

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" находятся уже", – отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".

Подробностей он не привел.

Информация о прорыве захватчиков на "Азовсталь" появилась в СМИ сегодня.

В сводке Генштаба по состоянию на 18:00 отмечалось, что российские захватнические войска осуществляют попытки уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В то же время россияне не имеют успеха.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о прорыве оккупантов на "Азовсталь" требует уточнения.

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