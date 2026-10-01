Восстановление сервисов невозможно: в Киеве полностью прекратил работу крупный дата-центр

Компания приняла решение из-за российских атак на объект.

В результате серии ударов российских оккупантов дата-центр "Парковый" в Киеве получил критические повреждения и полностью прекратил работу. Об этом компания сообщила в сети Facebook.

"В результате серии ударов со стороны РФ по состоянию на 01.10.2026 г. площадка дата-центра "Парковый" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила свою работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно", – говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что приоритетом для них является безопасность сотрудников, которые не пострадали. Данные клиентов "Паркового" развернуты на резервных площадках в Евросоюзе.

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"Парковый" – украинский дата-центр, единственный из коммерческих в Украине, имеющий сертификат TIER III от Uptime Institute, соответствующий международному стандарту TIA 942, говорится на сайте IТ-сообщества DOU. Стандарт TIA 942 позволяет обеспечить бесперебойную работу IТ-инфраструктуры клиента даже в периоды длительных отключений электроэнергии.

Удары России по дата-центрам Украины – последние новости

В последнее время Россия усилила удары по дата-центрам и телекоммуникационным объектам в Украине. Это, в частности, привело к перебоям с интернетом в Киеве. Дата-центры обеспечивают вычислительную мощность и хранение данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов, поэтому повреждение одного объекта может сразу же повлиять на большое количество пользователей.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за целенаправленных российских ударов по цифровой и коммуникационной инфраструктуре существует постоянная угроза потери доступа к интернету. В связи с этим правительство готовится к худшему сценарию.

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