Спутниковые снимки "Азовстали" от Planet Labs PBC показали новый масштаб разрушения завода в результате атак оккупантов.
Над заводом виден дым после начала его штурма российскими войсками.
Авиаудары оставили большие вмятины на крышах цехов. Здания на территории предприятия почти разрушены.
3 мая враг возобновил наступление с целью взятия под контроль "Азовсталь".
В ходе боев оккупантом удалось прорваться на территорию завода. Украинские защитники из "Азова" держат круговую оборону, продолжаются кровопролитные бои. Ситуация, по словам командира Дениса Прокопенко, очень сложная.
По состоянию на 7:00 утра 5 мая боевые действия на заводе снова возобновились.
Вместе с тем русские не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установить полный контроль над Донбассом и сохранить сухопутный коридор с Крымом.