По состоянию на 7:00 утра 5 мая боевые действия на заводе снова возобновились.

Спутниковые снимки "Азовстали" от Planet Labs PBC показали новый масштаб разрушения завода в результате атак оккупантов.

Над заводом виден дым после начала его штурма российскими войсками.

Авиаудары оставили большие вмятины на крышах цехов. Здания на территории предприятия почти разрушены.

3 мая враг возобновил наступление с целью взятия под контроль "Азовсталь".

В ходе боев оккупантом удалось прорваться на территорию завода. Украинские защитники из "Азова" держат круговую оборону, продолжаются кровопролитные бои. Ситуация, по словам командира Дениса Прокопенко, очень сложная.

По состоянию на 7:00 утра 5 мая боевые действия на заводе снова возобновились.

Вместе с тем русские не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установить полный контроль над Донбассом и сохранить сухопутный коридор с Крымом.

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