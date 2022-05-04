Штурм продолжается второй день.

Россияне нашли предателя из числа бывших работников завода "Азовсталь", который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината ("Азовсталь" - УНИАН), какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что именно поэтому из Москвы в Мариполь вдруг приехал российский пропагандист Владимир Соловьев.

"Потому что ему обещали, что уже вчера территория "Азовстали" будет штурмоваться российскими подонками и он сможет заснять "победу" российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию "Азовстали", - подчеркнул Геращенко.

Советник добавил, что подвиг невиданного в мире героизма, мужества наших защитников войдет в учебники, а подонок, который показал подземные тайные ходы, что есть под территорией завода "Азосталь", обязательно "найдет свою пулю или кирпич по голове".

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