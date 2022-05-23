Людям, которые остаются в Мариуполе, советуют воздерживаться на некоторое время от прорыва в эвакуацию.

Мобильные патрули оккупантов со склада кадыровцев начали патрулировать Мариуполь и издеваться над людьми.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты не только ввели новую пропускную системы и обустроили блок-посты. На сегодня констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев", - отметил он.

По его словам, под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, что ведут в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья.

"Местные сообщают, что вчера днем в районе села Демьяновка Мангушского района такой патруль задержал машину с людьми, которые двигались в сторону Бердянска. Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск", - рассказал Андрющенко.

Он посоветовал людям, которые остаются в Мариуполе, воздерживаться на некоторое время от прорыва в эвакуацию.

"Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя", - резюмировал он.

Как писал УНИАН, с 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему. Для передвижения в Мариуполе и области, для выезда и въезда на оккупированную территорию граждане должны иметь специальные пропуска.

Мариуполь под оккупацией России: что стоит знать

Мариуполь оказался под усиленным огнем россиян с первых дней полномасштабного вторжения.

После эвакуации украинских войск из "Азовстали", которые удерживали оборону города более двух месяцев, рашисты заявили о взятии Мариуполя "под полный контроль".

По официальным данным Украины, российские войска уничтожили десятки тысяч тамошних жителей. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая свидетельства совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря после чего украинцев депортируют в депрессивные регионы России.

17 мая стало известно, что условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы.

В городе возможна вспышка холеры, из-за боев отсутствует газо- и водоснабжение.

По словам Андрющенко, заблокированный российскими войсками Мариуполь нереально восстановить силами оккупантов в ближайшее время.

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