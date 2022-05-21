Людей заставляют садиться в автобусы и лишь при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь".

По состоянию на утро 21 мая, Россия депортировала на свою территорию 1 млн 377 тыс. 925 украинцев, в том числе 232 тыс. 480 детей.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"За последние сутки – 17 тыс. 306, в том числе 2 тыс. 213 детей. Заявления РФ о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. Мы имеем неопровержимые подтверждения принудительной и спланированной заранее депортации. Очередным доказательством стало видео, опубликованное советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко. На этой записи реальная картина депортации мариупольцев. Люди окружены российскими военными с автоматами, возмущены и напуганы. Покинуть место так называемой "эвакуации" рашисты не позволяют. Их заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безыменном Новоазовского района и затем в Россию", - заявила омбудсмен.

Она отметила, что по очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан.

По словам Денисовой, сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в тюрьмах на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно.

"Своими действиями страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Депортация и насильственное перемещение населения является преступлением против человечности в соответствии со статьей 7 Римского статута Международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений РФ против человечности и нарушений прав человека в Украине", - написала Денисова.

Война в Украине и фильтрационные лагеря:

24 февраля 2022 года началось полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой украины.

Россия устроила фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму.

19 мая 2022 года уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что Россия собирается депортировать 2 миллиона украинцев.

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