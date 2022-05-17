Обмен состоится после стабилизации состояния военных.

Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" продолжается.

Как отметила вице-премьер Ирина Верещук, вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных.

"В интересах сохранения жизней вчера было эвакуировано 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - заявила она и отметила, что команда работает над дальнейшими этапами гуманитарной операции.

Эвакуация военных из "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Прокопенко также подчеркнул, что ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

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