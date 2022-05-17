Чеченские политики уже встретились с оккупантами города.

Условным "куратором восстановления" захваченного Мариуполя станут чеченцы.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ" - УНИАН) сообщали о "шефстве" от Чечни - из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", - пишет он.

Андрющенко сообщает, что информация уже частично подтвердилась - чеченские политики уже встретились с оккупантами города.

"Сегодня в Мариуполь впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года) с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя", - рассказывает советник мэра.

При этом Андрющенко отмечает, что "кадыровцы" вели себя как хозяева и скорее проводили инвентаризацию того, что осталось, чем обсуждали "планы по восстановлению".

Как писал УНИАН, в Мариуполе нетипично высокий уровень смертности среди людей среднего возраста и причина - не только обстрелы.

Ранее экс-командир"Азова" сообщил, что кроме дипломатического пути проведения деблокады Мариуполя, украинские защитники работают над подготовкой военного плана. Эта работа ведется с высшим руководством ВСУ.

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