Только при посадке людям сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию.

В Мариуполе российские военные проводят депортацию местного населения на территорию РФ.

Соответствующее видео в своем Телеграм-канале опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Впервые мы можем увидеть, как происходит депортация", - говорит Андрющенко. По его словам, в районе магазина "Метро" подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию.

"Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", - добавил Петр Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты массово вывозят мужчин из разбомбленного Мариуполя. Их насильно держат в фильтрационные лагеря, где готовят к мобилизации в называемую "армию ДНР".

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