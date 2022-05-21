Президент подчеркнул, что надеется на обмен при посредничестве международного сообщества.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал процесс эвакуации украинских защитников с мариупольского комбината "Азовсталь".

В интервью журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона, глава государства заверил, что бойцов планируют забирать домой.

"Абсолютно героические люди. Хочу подчеркнуть, что там 400 пограничников, большое количество нацгвардейцев, десантников, даже представителей СБУ, медики, обычные люди. Там множество героических людей... Они защищали Мариуполь. Очень большое количество наших летчиков героически погибло", - говорит президент.

По его данным, на сегодня вывезены все гражданские с территории завода, медики, раненые и тяжелораненые.

"Мне кажется, что в ближайшее время завершится вывоз всех", – говорит глава государства.

Зеленский отметил, что договаривался с международными партнерами о спасении защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что сначала просил оружие для разблокирования города военным путем.

"На сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сохранить жизнь", - рассказал президент.

"Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой", - заверил глава государства.

Эвакуация с "Азовстали": что происходит

Как известно, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.