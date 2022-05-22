Сейчас дорога в Мариуполь – это дорога в один конец.

С 21 мая в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните, на сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - предупредил он.

Отныне для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться можно только один раз).

"Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель", - замечает Андрющенко.

Для выезда из Мариуполя на машине так же нужен пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "мвд ДНР"

Для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также нужен пропуск на авто.

Для передвижения по мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также нужен пропуск, который нужно получить в Мангуше.

"То есть проезд с Мангуша до Ялты (или Урзуфа) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен", - отметил Андрющенко.

Мариуполь под оккупацией России: что стоит знать

Мариуполь оказался под усиленным огнем россиян с первых дней полномасштабного вторжения.

После эвакуации украинских войск из "Азовстали", удерживавших оборону города более двух месяцев, рашисты заявили о взятии Мариуполя "под полный контроль".

По официальным данным Украины, российские войска уничтожили десятки тысяч тамошних жителей. Установить окончательное количество жертв вооруженной агрессии РФ невозможно, поскольку оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря после чего украинцев депортируют в депрессивные регионы России.

В городе возможна вспышка холеры, из-за боев отсутствует газо- и водоснабжение.

По словам Андрющенко, заблокированный российскими войсками Мариуполь нереально восстановить силами оккупантов в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: