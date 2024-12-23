Эксперт подчеркнул, что РФ масштабировала производство ударных беспилотников.

Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире "Громадського радіо".

Во время воздушной тревоги в активном режиме работает большинство средств обнаружения для того, чтобы заметить любую неустановленную воздушную силу и перехватить ее, поделился он. По его словам, в таких случаях принимают участие системы противовоздушной обороны или непосредственно мобильные группы.

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Эксперт подчеркнул, что РФ масштабировала производство ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов "Гербера" и "Пародия". Он отметил, что такие БПЛА не несут угрозы, но Силам противовоздушной обороны приходится отвлекаться на них.

Кроме того, Храпчинский высказался о статье The Guardian, в которой было сказано, что в Генштабе ВСУ требуют от подразделений ПВО отправлять своих людей в пехоту. Он заявил, что у нас есть проблематика в том, как воспринимается попадание человека в ряды ВСУ. Также он добавил, что новости о массовой "бусификации" порочат ситуацию по призыву граждан.

Эксперт сказал журналистам, что недостаток личного состава в украинской армии действительно есть. Он подчернкул, что некоторые боевые подразделения укомплектованы только на 30%. По его словам, в пехоту не отправляют мобильные группы или других офицеров, которые учились на Patriot или на другие комплексы ПВО.

Храпчинский считает, что при городских советах нужно создавать инициативы по привлечению людей, которые усиливали бы мобильные группы. Он уверен, что так удастся хотя бы частично решить проблемы с недоукомплектованием подразделений.

Перевод сил ПВО в пехоту - что известно

На статью The Guardian, в которой говорилось о том, что от подразделений ПВО требуют отправлять своих людей в пехоту, отреагировали представители Генштаба ВСУ. По их словам, эта информация является недостоверной и некорректной.

Тем не менее, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск. Он подчеркнул, что Воздушные силы не являются исключением, поскольку они вторые по численности в армии.

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