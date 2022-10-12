Враг усиленно проводит воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и на только что освобожденных территориях.

Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Обстановка в Южнобугской операционной зоне напряженная, но контролируемая.

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Силами обороны продолжается огневое поражение сил противника, нарушение его систем управления и логистического обеспечения.

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - сообщил Назаров.

Враг усиленно проводит воздушную разведку вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и на только что освобожденных территориях. Продолжает обстрел украинских позиций.

Утром, 11 октября, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, по югу противник силами взвода и при поддержке танков пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенки вблизи лесополос. Под огневым поражением враг понес потери и ретировался, рассказали в командовании.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Русские снова вели штурм в направлении Бахмута и Соледара, но были отброшены ВСУ. Такие действия оккупантов, по мнению британской разведки, подчеркивает негибкий план операций РФ, который до сих пор подрывал ее намерения.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

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